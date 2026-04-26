Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isang mananaliksik mula sa Inglatera: Kayang gawing delikado ng Iran ang Kipot ng Hormuz sa pamamagitan lamang ng isang pangungusap.
Ayon kay Salisbury, mananaliksik sa Institute for Foreign Policy Research sa Estados Unidos: Hindi kailangang aktwal na maglagay ng mga mina ang Iran sa Kipot ng Hormuz; sapat na ang gumawa sila ng hakbang upang maipaniwala ang lahat na may mga mina na roon.
Kahit pa linisin ng Estados Unidos ang kipot at ipahayag na ligtas na ito, ang tanging kailangang gawin ng mga Iranian ay sabihin: “Sa katunayan, hindi ninyo pa natagpuan ang lahat ng mga mina.”
