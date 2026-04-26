Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Bagong Bangungot ni Trump; Mga Hindi Sumabog na Armas ng Amerika, Nasa Kamay ng Iran.
Isang ulat mula sa British website na "iPaper," ayon sa mga dating analista ng U.S. Central Intelligence Agency (CIA), ang nagsasaad ng malubhang pagkabahala tungkol sa tagumpay ng Iran sa pagkuha at pagsusuri ng mga advanced na kagamitang militar ng Amerika at Israel na hindi sumabog o bumagsak sa larangan ng digmaan.
Naniniwala ang mga analista na ang pangunahing panganib ay hindi lamang limitado sa panloob na pagsisikap ng Iran, kundi pati na rin ang posibleng tulong teknikal mula sa Russia at Tsina. Ang isyung ito ay maaaring humantong sa paglalantad ng mga lihim na may kaugnayan sa mga sistema ng paggabay, electronic warfare, at stealth technology.
........
328
Your Comment