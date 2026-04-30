Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 : .
Media ng Zionista: Para sa marami sa mundo, ang pangalan ni Netanyahu ay itinuturing na “demonyo.”
Ayon sa Channel 12 ng rehimen ng Zionista: Para sa maraming tao sa buong mundo, ang pangalan ni Netanyahu ay naging katumbas ng isang “demonyo.”
Ang Israel ay dumaranas ng matinding pagbagsak — hindi lamang sa mga pasilyo ng malaking pulitika, kundi maging sa harap ng pandaigdigang opinyon ng publiko at mga institusyong sibiko sa buong mundo.
Ang ulat na ito ay inilabas ilang araw matapos lumabas ang mga resulta ng isang survey sa mga sinasakupang teritoryo, na nagpapakita ng pagbaba ng popularidad ni Netanyahu bilang punong ministro sa susunod na gabinete ng rehimen.
