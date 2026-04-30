Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 : .
Paghihingi ng karagdagang buwis sa mga koponang kalahok sa World Cup.
Ayon sa inilathala ng The Guardian, karamihan sa mga bansang hindi nasa Europa na kalahok sa World Cup ay kinakailangang magbayad ng mabibigat na buwis sa pamahalaan ng Estados Unidos matapos nilang matanggap ang kanilang mga gantimpala mula sa FIFA.
Gayunman, 44 na araw na lamang ang natitira bago magsimula ang World Cup, ngunit ang FIFA ay hindi pa rin nagawang kumbinsihin ang pamahalaan ng Estados Unidos na ipagpaliban o pagbigyan ang mga kalahok na koponan mula sa mabibigat na buwis. Inaasahang kukulitin o kokolektahin ng Estados Unidos ang mabibigat na buwis mula sa karamihan ng 48 na koponan sa World Cup.
........
328
Your Comment