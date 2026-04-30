Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 : .
Nabunyag ang tala ng Pentagon hinggil sa gastusin ng digmaan laban sa Iran.
Ayon sa American network na CNN: Ang tinatayang 25 bilyong dolyar na iniharap ng isang mataas na opisyal ng Pentagon sa mga mambabatas bilang kabuuang gastos ng digmaan laban sa Iran ay mas mababa kaysa sa aktwal na halaga, at hindi nito kasama ang gastusin sa pagsasaayos ng malawakang pinsalang natamo ng mga base militar ng Estados Unidos sa rehiyon.
Ang tunay na pagtataya ng kabuuang gastusin—kasama ang pagsasaayos ng mga pasilidad pang‑militar ng Estados Unidos at pagpapalit ng mga nasirang kagamitan—ay mas malapit sa 40 hanggang 50 bilyong dolyar.
Ayon sa ulat ng CNN, ang mga pag-atake ng Iran sa mga posisyon ng Estados Unidos sa mga bansang nakapalibot sa Golpo sa mga unang araw ng digmaan ay nakapinsala nang malaki sa hindi bababa sa siyam na base militar ng Estados Unidos sa loob lamang ng 48 oras, at nakasira rin ng mga pasilidad sa Bahrain, Kuwait, Iraq, United Arab Emirates, at Qatar.
