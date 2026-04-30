Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 : .
Pahayag ng Hukbong Israeli: 21 barko ng flotang "Al-Sumud" ang nasamsam.
Iniulat ng radyo ng hukbo ng rehimeng Israeli na sa kabuuang 58 barko ng flotang Al-Sumud, 21 ang nasamsam, at anila ay malapit nang simulan ang hakbang laban sa natitirang mga barko kung walang pagbabago sa kanilang direksyon para sa pagbabalik.
Iniulat din ng Channel 12 ng rehimeng Israeli na ipinaabot ng Navy ng rehimen sa mga aktibista na sakay ng mga barkong ito na sila ay nasa pagkakahuli.
