Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 : .
Ang mga peregrino ay dapat magparehistro sa sistema ng NUSUK para sa pagbisita sa Rawdah.
Sa pamamagitan ng pagsisikap ng yunit ng teknolohiya ng Organisasyon ng Hajj at Ziyarah, nagawa nang maidulot sa 1,400 na peregrino mula sa ating bansa ang pagkakataong makapunta sa Rawdah al-Ridwan sa pamamagitan ng reserbasyon sa sistemang NUSUK.
Hanggang sa kasalukuyan, 2,600 peregrinong Iranian na ang nakarating sa Madina al-Munawwara, at higit sa 50% sa kanila ay nabigyan ng pagkakataon na makadalo sa pagbisita sa Rawdah al-Ridwan.
Ayon sa pahayag ng Ministry of Hajj and Umrah ng Saudi Arabia, ang pagbisita sa Rawdah al-Ridwan sa Masjid an-Nabi (sumakanya ang kapayapaan) ay pinapayagan lamang nang isang beses bawat taon para sa mga peregrino at nagsasagawa ng Umrah.
