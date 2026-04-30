Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :
Pagkakahiwalay ng United Arab Emirates mula sa Saudi Arabia? / Pagsusuri ng Bloomberg sa desisyon ng Abu Dhabi na umalis sa OPEC.
Bloomberg:
Ang desisyon ng United Arab Emirates (UAE) na umalis sa OPEC, at ang patuloy nitong mga panloob na pag-uusap hinggil sa pagsuspinde ng pagiging kasapi sa Arab League at pag-alis sa Organization of Islamic Cooperation (OIC), ay ang pinakamalinaw na palatandaan hanggang ngayon na ang bansang ito ay hindi na magdadalawang-isip sa pagtupad ng sarili nitong mga ambisyon at sa pagtatatag ng mga malalayang pakikipag-alyansang pampolitika at pangseguridad — kahit na ang mga hakbang na ito ay sumalungat sa mga interes ng Saudi Arabia, ang pinakamalaking ekonomiya sa rehiyon ng Arab.
