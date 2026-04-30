Ang salaysay ng New York Times tungkol sa “Pag-iisa ni Donald Trump.”
Si Trump ngayon ay tila nakakulong sa kanyang “gintong hawla.” Ang karahasang pampulitika na minsan niyang pinasidhi sa pamamagitan ng kanyang mga talumpati ay ngayon ay bumalik laban sa kanya, dahilan upang ang kapaligiran sa paligid ng pangulo ay magmukhang isang nakahiwalay na kanlungang militar sa halip na isang makapangyarihang sentrong pang‑utos.
Ang pag-iisa ni Trump ay hindi lamang pisikal, kundi pampulitika rin. Habang tumataas ang mga gastos ng digmaan laban sa Iran, marami sa kanyang mga dating tapat na kaalyado at maging ang ilang lider ng Partidong Republikano ay unti-unting lumalayo sa kanya. Siya ngayon ay nakikipagtulungan sa isang pangkat na higit na pinangungunahan ng takot sa mga posibleng kahihinatnan ng pagbagsak ng pamahalaan kaysa sa tunay na katapatan sa kanya.
Ang mga kamakailang pagtagas sa seguridad at intelihensiya ay nagpalala ng kanyang pakiramdam ng kawalan ng tiwala.
