Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 : . Pahayag ng Stock Exchange Organization: Mananatiling suspendido ang stock market hanggang Martes, Mayo 14.
Si Yari, Deputy Supervisor ng Stock Exchange Organization:
Para sa patuloy na pagbubukas ng stock market, sinusuri ang mga kondisyon at kinakailangang nabanggit. Alinsunod dito at batay sa resolusyon ng Mataas na Konseho ng Stock Exchange, kasalukuyang suspendido ang mga transaksyon sa stock market mula Linggo, Mayo 12 hanggang sa katapusan ng araw ng trabaho sa Martes, Mayo 14, 2025.
........
328
Your Comment