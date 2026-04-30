Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 : .
1 sundalong Israeli patay at 2 sugatan sa pag-atake ng Hezbollah.
Inanunsyo ng hukbong sandatahan ng Israel — sa patuloy nitong paisa-isang pagbibigay ng impormasyon ukol sa kanilang mga kaswalti — na isang sundalo ang napatay at dalawa pa ang nasugatan sa pag-atake ng Hezbollah kaninang umaga sa katimugang bahagi ng Lebanon.
Kaugnay ng pag-atakeng ito, sinabi ng dating deputy commander ng Northern Command ng hukbong Israeli sa mga midya na ang mga kaganapan sa hilagang front ay isang “tunay na digmaan.” Inilarawan niya ang sitwasyon sa front ng Lebanon bilang isang “giyerang nakakapagod at matagalang labanan.”
........
328
Your Comment