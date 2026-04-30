Video | Pagbubunyag ng presensiyang militar ng Britanya sa rehiyon matapos ilabas ang mga larawan ng mga sundalong Ingles na nagpapashelter mula sa mg

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pagbubunyag ng presensiyang militar ng Britanya sa rehiyon matapos ilabas ang mga larawan ng mga sundalong Ingles na nagpapashelter mula sa mga pag-atake.
Naglabas ang Ministry of Defence ng United Kingdom ng mga bagong larawan na nagpapakita ng sandali kung kailan nagpapashelter ang kanilang mga sundalo habang tumatama ang isang ballistic missile sa Gitnang Silangan.
Ayon sa pahayag ng naturang ministeryo: “Sa mga nagdaang buwan, ang mga counter‑uncrewed aerial systems teams ng Royal Air Force… ay aktibong nakikibahagi sa pagharang at pagpapabagsak ng mga banta mula sa mga drone sa kabuuan ng Gitnang Silangan. Ang mga puwersang ito ay walang tigil na naglilingkod araw at gabi upang protektahan ang aming mga katuwang at kaalyado sa rehiyon.”
Ito ay sa kabila ng paulit-ulit na pahayag ng London na hindi ito nakikilahok sa digmaan ng Iran, bagaman kinikilala nito ang “pagtatanggol sa mga kaalyado” nito.
