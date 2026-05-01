Paano Kung Binomba ng Iran ang Washington at Pinatay ang mga Mag-aaral sa mga Paaralan?

1 Mayo 2026 - 10:32
News ID: 1808414
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :.

Mohammad Safa, dating diplomat ng United Nations: Isipin mo kung binomba ng Iran ang Washington at pinatay ang mga mag-aaral sa mga paaralan, ano ang tawag mo roon? Terorista.

Binomba ng Amerika at Israel ang Tehran at pinatay ang mga mag-aaral sa mga paaralan. Bakit tinatawag ninyo itong "preventive attack"?

Ang pambobomba sa paaralan ay isang krimen sa digmaan sa ilalim ng internasyonal na makataong batas.

