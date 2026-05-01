Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :. Malaking Pagsirit ng Gastos sa Digmaan, $50 Bilyon; Reaksyon ni Trump sa Naratibo ng mga Mediang Amerikano.
Iniulat ng CBS News, sa pagsipi mula sa mga opisyal ng Amerika, na ang gastos sa digmaan ay umabot sa humigit-kumulang $50 bilyon; isang halaga na doble ang itinaas kumpara sa mga pagtatantyang inihayag noong Miyerkules.
Sa kabilang banda, mariing pinuna ni Donald Trump ang paraan ng pagbabalita ng mga lokal na midya ng Amerika, lalo na ang pahayagang "New York Times," at inakusahan sila ng panunulsol. Bilang tugon sa mga ulat ng mga mediang ito, sinabi ng Pangulo ng Amerika:
"Kung babasahin mo ang New York Times, na sa tingin ko ay talagang mapanulsol, iisipin mong ang mga Iranian ay nananalo sa digmaan."
