Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :.Bloomberg: Mga Mamumuhunan, Pinalitan ang Dubai ng Singapore.
Paglipat ng Ginto mula Dubai patungong Singapore, Nakamit ang Rekord
Dahil sa pag-aalala ng mga mayayamang mamumuhunan sa sitwasyon sa rehiyon at ang kanilang paghahanap ng mga alternatibong ligtas na kanlungan, ang Singapore ay naging isa sa mga pangunahing nakinabang.
Ipinapakita ng opisyal na istatistika na ang bansang ito ay nag-angkat ng 1,446 kilo ng ginto mula sa Dubai noong Marso, na siyang pinakamataas na halaga sa nakalipas na limang taon.
