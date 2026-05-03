Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Malawakang Paglabag sa Tigil-Putukan; Patuloy na mga Krimen ng Zionista sa Timog Lebanon at Walang Kabuluhang Pag-aangkin ng Paglikha ng "Buffer Zone"
Habang sinusubukan ng rehimeng Zionista na ipakita ang kanilang kapangyarihan sa pag-aangkin ng pag-okupa sa 68 nayon at paglikha ng isang "buffer zone" na may lalim na 5 hanggang 10 kilometro, patuloy nitong nilalabag ang napagkasunduang tigil-putukan araw-araw.
Ang walang tigil na pambobomba sa mga bayan at ang pagpatay sa mga inosenteng sibilyan sa timog Lebanon, na nagresulta sa pagkamatay at pagkakasugat ng libu-libong tao sa kamakailang panahon lamang, ay muling naglantad sa kriminal at anti-tao na katangian ng rehimeng ito sa buong mundo.
Ang mga teroristang pagkilos na ito, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng mga internasyonal na institusyon, ay nagpapakita na ang mga mananakop ay hindi sumusunod sa mga batas at hindi nagbibigay ng anumang halaga sa mga kasunduan.
