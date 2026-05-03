Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Ipinadala ng Iran sa pamamagitan ng tagapamagitan na Pakistani ang 14‑na‑punto nitong tugon hinggil sa pagtatapos ng digmaan.
Habang mukhang nagpapatuloy ang palitan ng mga mensahe sa pagitan ng Iran at Estados Unidos sa pamamagitan ng Pakistan bilang tagapamagitan, inilahad ng Tehran ang 14‑na‑punto nitong tugon—na naglalaman ng mga pangunahing pananaw ng Iran ukol sa pagtatapos ng digmaan—sa panig ng Pakistan.
Ayon sa mga mapagkakatiwalaang pinagmulan, ang tugon na ito ay inihanda bilang sagot sa 9‑na‑punto na panukala ng Washington. Sa dokumentong ito, bukod sa muling pagtitiyak ng mga “red line” ng Iran, nagmungkahi rin ang Tehran ng isang malinaw na “road map” para sa pagtatapos ng ipinataw na digmaan.
Ayon sa ulat ng mamamahayag ng Fars, ang pagpapadala ng mensaheng ito ay naganap matapos dumaan sa karaniwang proseso ng pagpapasya sa mga kaukulang institusyon ng sistema at makuha ang kinakailangang mga pahintulot.
Bagaman ang pagpapatuloy ng negosyasyong diplomatiko sa pamamagitan ng Pakistan ay isinasagawa sa isang atmospera ng pagdududa laban sa panig ng Amerika, ito rin ay palatandaan ng kaseryosohan at kumpiyansa ng Iran sa pagtataguyod ng sarili nitong mga karapatan at pambansang interes sa harap ng Estados Unidos.
.......
328
Your Comment