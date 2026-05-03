Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Malubhang Pinsala sa Bilyun-bilyong Dolyar sa Merkado ng Turismo ng mga Arabong Bansa.
Ang mga bansang Arabo, matapos ang kalahating siglo ng malalaking pamumuhunan na nagkakahalaga ng bilyun-bilyong dolyar para sa pagpapaunlad ng napapanatiling turismo at pagbabago ng mga lungsod tulad ng Riyadh, Jeddah, at Doha bilang mga pandaigdigang sentro ng paglalakbay, ay nahaharap ngayon sa mga hindi pa nagagawang hamon. Ang kamakailang digmaan at tumitinding tensyon sa rehiyon ay naglagay sa kinabukasan ng lumalagong industriyang ito sa isang sitwasyon ng kawalan ng katiyakan, at nagdulot ng matinding pagbabago sa pandaigdigang demand para sa paglalakbay sa mga lugar na ito.
Kaugnay nito, nagbabala ang mga eksperto tungkol sa pangmatagalang implikasyon ng sitwasyong ito, at naniniwala sila na ang mga krisis sa seguridad, bukod pa sa mga pisikal na imprastraktura, ay nagdulot ng malubhang pinsala sa "brand ng turismo" at kredibilidad ng rehiyon sa buong mundo. Ang mga kondisyong ito ay maaaring lubos na makaapekto sa mga nakamit sa nakalipas na mga dekada sa pag-akit ng mga turista at sa paglikha ng isang posisyon bilang tulay sa pagitan ng mga kontinente.
