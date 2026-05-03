Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Nakalusot sa Embargo ng Amerika ang Isang Iranian Oil Supertanker.
Tanker Trackers:
Ang supertanker na "HUGE", na naglalaman ng mahigit 1.9 milyong bariles ng krudo na may tinatayang halagang $220 milyon, ay matagumpay na nakalusot sa embargo ng teroristang militar ng Amerika at nakarating sa rehiyon ng Malayong Silangan.
Ang oil tanker na ito ay naobserbahan sa baybayin ng Sri Lanka mahigit isang linggo na ang nakalilipas. Kasalukuyan itong naglalayag sa Lombok Strait ng Indonesia patungo sa Riau Islands.
