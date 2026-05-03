Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Ang Pangarap na Pasista ni Ben-Gvir sa Kanyang Ika-50 Kaarawan na Cake.
Ang larawang ipinakalat sa social media ay nagpapakita ng cake para sa ika-50 kaarawan ni "Itamar Ben-Gvir", ang Ministro ng Panloob na Seguridad ng rehimeng Zionista, na idinisenyo na may simbolo ng bitayan at tumutukoy sa pagbitay sa mga Palestinian detainee.
Ayon sa larawan, ang nakasulat sa cake ay "Minsan natutupad ang mga pangarap," na hindi tuwirang tumutukoy sa mga patakarang itinataguyod ni Ben-Gvir patungkol sa mga Palestinian.
.......
328
Your Comment