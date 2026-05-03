Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Nalampasan ng Digmaan ang Unemployment Rate ng Israel sa Pinakamataas Mula Noong Pandemya.
Ayon sa ulat ng Cradell website: Nilalayon ng Iran at Hezbollah ang mahahalagang asset sa ekonomiya ng Israel sa panahon ng digmaan.
Ang unemployment rate sa Israel ay tumaas sa mahigit 16%. Ang sitwasyong ito ay nakaapekto sa halos isang milyong Israeli at itinuturing na pinakamataas na unemployment rate mula noong pandemya ng COVID-19.
Sa kasalukuyan, maraming negosyo ang nagsara o pansamantalang huminto, at ang aktibidad pang-ekonomiya sa iba't ibang sektor ay lubhang bumaba.
