Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Pinalitan ng Iran ang mga Port ng UAE ng mga Port ng Pakistan.
Pagkatapos ng maraming taon ng pagkaantala, nagbigay ang Pakistan ng opisyal na pahintulot para sa pagbiyahe ng mga transit na kalakal sa pamamagitan ng kanilang teritoryo patungo sa Iran. Ang hakbang na ito ay maaaring magbigay ng suporta at komplementaryo sa mga daungan ng timog Iran, tulad ng Gwadar, Karachi, at Qasim, sakaling magkaroon ng maritime blockade.
Sa mga nakalipas na taon, malaking bahagi ng mga importasyon at transit ng Iran ay dumaan sa mga daungan ng UAE (partikular na ang Jebel Ali). Gayunpaman, ang rutang ito ay naging hindi matatag dahil sa tumitinding maritime blockade at mga pagbabagong pampulitika sa rehiyon.
Ang pagpapalit ng transit corridor na ito ay hindi lamang makakatulong sa pagpapabilis ng paggalaw ng mga kalakal at pagbabawas ng mga gastos, kundi magsisilbi rin bilang isang estratehikong tulay sa pagitan ng Timog Asya at Eurasia, na konektado sa $60 bilyong China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).
