Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Dalawang Taong House Arrest para sa Mamamahayag na Palestino sa Pandaigdigang Araw ng Kalayaan ng Pamamahayag.
Si «Sumayeh Jawabreh», isang mamamahayag na Palestino at ina ng apat na anak, ay mahigit dalawang taon nang nasa ilalim ng walang-limitasyong house arrest. Matapos siyang arestuhin ng mga sundalong Zionista noong ikapitong buwan ng kanyang pagbubuntis, siya ay nananatili sa house arrest hanggang sa kasalukuyan.
Ang mga mananakop ay nagpakawala sa mamamahayag na Palestino sa ilalim ng mahigpit na mga kondisyon. Kabilang dito ang lubos na pagbabawal sa paglabas ng bahay, pagbabawal sa pagtatrabaho o paggamit ng telepono at social media, kasama ang multa na 50,000 shekel at muling pag-aresto kung sakaling magkaroon ng anumang paglabag.
