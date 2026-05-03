Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -:Financial Times: Sa mga bansang kasapi ng G7, ang Amerika ang nakaranas ng pinakamalalang shock sa presyo ng langis bunsod ng agresyong pang-ekonomiya ni Trump laban sa Iran.
Ang presyo ng gasolina at diesel sa Estados Unidos ay mas mabilis na tumataas kumpara sa ibang mga ekonomiya tulad ng United Kingdom at Canada.
Dahil sa estruktural na pagdepende ng pamilihan ng krudo sa Amerika at sa bilis ng pagpasa ng pagtaas ng presyo sa mga mamimili, naging mas bulnerable ang bansa sa mga ekonomikong epekto ng sigalot sa Iran kumpara sa ibang mga kasapi ng G7.
