Video | Paglagpas ng mga Kolonista sa Hangganan ng Lebanon; "Pagtatanim ng Ugat, Pagtatanim ng Seguridad", Muling Pagsisimula ng Pagtatatag ng mga Pa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Paglagpas ng mga Kolonista sa Hangganan ng Lebanon; "Pagtatanim ng Ugat, Pagtatanim ng Seguridad", Muling Pagsisimula ng Pagtatatag ng mga Pamayanang Hudyo sa Timog Lebanon!.
Sampu-sampung aktibista mula sa kilusang Zionista na “Ori Tzafon” (Gisingin ang Hilaga), ay tumawid sa bakod na hangganan sa rehiyon ng "Yiron" at pumasok sa teritoryo ng Lebanon upang magsagawa ng konkretong hakbang tungo sa tinatawag nilang “isang daang taong pangarap ng mga Zionista para sa paninirahan sa Lebanon.”
Ang mga indibidwal na ito, sa isang mapanulsol na pagkilos, ay nagpunla ng mga puno at nagdala ng mga plakard na may slogan na “Pagtatanim ng Ugat, Pagtatanim ng Seguridad.” Pinahayag nila ang pag-angkin sa mga lupaing ito bilang pag-aari ng kanilang mga ninuno at iginiit ang muling pagsisimula ng proyektong pagtatatag ng mga pamayanang Hudyo sa Timog Lebanon.
Ang field tour na ito, na sinuportahan ng ilang miyembro ng Gabinete ni Netanyahu, ay sinabayan ng pahayag ng isa sa mga aktibita sa lugar: “Narito kami sa loob mismo ng Lebanon, at sa lalong madaling panahon, ang mga Hudyo ay maninirahan sa mga lupang ito."
