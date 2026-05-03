Video |Pagtukoy ng Ekonomista sa Amerika: Hindi Kayo Maaaring Mag-imprenta ng Langis

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -:
Pagtukoy ng Ekonomista sa Amerika: Hindi Kayo Maaaring Mag-imprenta ng Langis.
Chris Martenson: Ang digmaan sa Iran ay isang pisikal na krisis, hindi pinansyal. Hindi tulad ng mga nakaraang krisis sa pananalapi kung saan maaaring makialam ang Federal Reserve sa pamamagitan ng pag-imprenta ng pera, sa panahon ng digmaan sa Iran, hindi sila makakapag-imprenta ng langis.
Matagal nang nabubuhay ang Estados Unidos sa kathang-isip na realidad, kung saan hindi nito nauunawaan na ang pisika lamang ang gumaganap ng papel.
Sa kasalukuyan, iniisip ng Estados Unidos na kaya nitong hubugin ang naratibo at umaasang ang mga bagay ay kusa na lamang aayusin; ngunit hindi pinapansin ng pisika ang mga naratibo.
..........
328
Your Comment