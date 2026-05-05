Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Al Jazeera: Hindi na Makatuwiran para sa mga Bansang Arabo na Gugulin ang Kanilang mga Yaman para sa Pakikipag-alyansa sa Estados Unidos.
Ipinakita ng digmaan at ng mga naging bunga nito na ang labis na pag-asa sa Estados Unidos ay hindi lamang nabigong magbigay ng garantisadong seguridad sa mga bansang Arabo, kundi naglantad din sa kanila sa mas mabibigat na pasaning pang‑ekonomiya at heopolitikal.
Dahil sa kalagayang ito, maraming pamahalaan sa rehiyon ang nagsimulang mag-alinlangan hinggil sa labis na pag-asa sa mga patakaran ng Estados Unidos. Bukod dito, kapansin-pansin ang pagbawas ng kahandaang mamuhunan nang isang-panig sa pakikipag-alyansa sa Amerika.
