Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Nagpatuloy ang mga pag-atake sa pagitan ng Hezbollah at mga puwersang Israeli.
Ayon sa ulat ng Al Manar, isang pagtitipon ng mga sundalo at sasakyang militar ng Israel sa lugar ng al-Bayada ang tinamaan ng misil. Sa hiwalay na insidente, isang tangkeng “Merkava” sa lugar ng al-Qawzah ang iniulat na tinamaan ng isang drone.
Iniulat din ang dalawa pang pag-atake laban sa dalawang armored bulldozer na “D9” ng hukbong Israeli sa mga lugar ng Rashaf at Khallat Raj sa bayan ng Deir Siryan. Ayon sa ulat, isinagawa ang mga naturang pag-atake gamit ang mga drone.
Sa pagpapatuloy ng mga operasyong ito, iniulat ding isang sasakyang militar na “Namira,” na umano’y humihila sa isa sa mga tinamaang bulldozer sa Khallat Raj, ang muling naging target ng isa pang drone attack.
