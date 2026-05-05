Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -:
Suporta ng Saudi Arabia sa Pamamagitan ng Pakistan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos.
Sa isang pahayag, ipinahayag ng Ministri ng Ugnayang Panlabas ng Saudi Arabia ang pag-aalala nito hinggil sa umiigting na kasalukuyang tensiyong militar sa rehiyon, at nanawagan ito para sa pagpapababa ng tensiyon, pagpipigil sa sarili, at pagsuporta sa pamamagitan ng Pakistan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, gayundin sa mga diplomatikong pagsisikap upang makamit ang isang pampulitikang solusyon.
