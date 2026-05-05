Pananawagan ng mga iskolar ng Iraq sa mga peregrino ng Baitullah Al-Haram na magsagawa ng mga ritwal ng Hajj bilang kapalit/para sa kinatawan ng yumao

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Pananawagan ng mga iskolar ng Iraq sa mga peregrino ng Baitullah Al-Haram na magsagawa ng mga ritwal ng Hajj bilang kapalit/para sa kinatawan ng yumaong pinunong si ang Martyr ng Rebolusyong Islamiko.
Sa magkahiwalay na pahayag, ang mga kapulungan ng mga iskolar ng “Rabath Muhammadi” at “Iraq” ay nagpahayag hinggil sa panawagan sa mga peregrino ng Baitullah Al-Haram na magsagawa ng pagpapatunay ng pagtanggi (bara/berensiya) laban sa kasamaan na kinabibilangan ng Amerikano–Israel (amerikano-ziyonista) na grupo. Binigyang-diin nila na ang Hajj ngayong taon ay magiging isang hanay/larangan para sa pag-renew ng panata sa mga mithiin ng ummah ng Islam, at para labanan ang mga paglabag/pag-atake laban sa mga mamamayang inaapi—lalo na sa Palestina at sa Iran. Inilarawan din ng mga pahayag na ito ang Hajj bilang isang plataporma para sa paggising at pagkamulat ng sibilisasyon, at bilang aktibong pag-aayos ng hanay laban sa mga mapang-alipin/pang-aapi ng buong mundo.
Hiniling din ng mga konsehong ito sa lahat ng mga peregrino na sa mga mapalad na araw na ito, sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga pagtitipon para sa pagbasa ng Qur’an at pagsasagawa ng mga gawaing pang-ibadah, ay panatilihing buhay ang paggunita at landas ng dakilang lider ng daigdig ng Islam sa pamamagitan ng pagsagawa bilang kapalit/para sa kinatawan ni “Ayatollah Shahid Sayyid Ali Khamenei.” Ang hakbang na ito ay magiging simbolo ng walang hanggang katapatan sa pamana ng martir na dakila, sa landas ng pakikibaka laban sa pandaigdigang istkbar (pagkagahig/imperyalismo) sa panahon ng Hajj 1447 H.
