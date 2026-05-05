Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Salaysay ng embahador ng Iran sa Alemanya tungkol sa “baliktarang paglipat” ng mga Iranian sa panahon ng digmaan.
Majid Nili, embahador ng Iran sa Alemanya:
Ayon sa sinabi ng tagapagsalita ng FARCJA (pulisya/pampublikong awtoridad), batay sa mga datos ng mga hanggahang sistema (border systems) at sa istatistika: sa mga araw matapos magsimula ang digmaan, 62% ng pagdaraan ay para sa pagpasok sa bansa at 38% naman ay para sa paglabas—isang numerong salungat sa karaniwang nangyayari sa mga digmaan, kapag kadalasang pinipili ng karamihan ang daan ng pag-alis/paglabas. Ako rin, dito sa Alemanya, ay personal kong nakita ito.
