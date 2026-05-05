  1. Home
  2. serbisyo
  3. Iran

Salaysay ng embahador ng Iran sa Alemanya tungkol sa “baliktarang paglipat” ng mga Iranian sa panahon ng digmaan

5 Mayo 2026 - 20:21
News ID: 1810386
Salaysay ng embahador ng Iran sa Alemanya tungkol sa “baliktarang paglipat” ng mga Iranian sa panahon ng digmaan

Salaysay ng embahador ng Iran sa Alemanya tungkol sa “baliktarang paglipat” ng mga Iranian sa panahon ng digmaan.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Salaysay ng embahador ng Iran sa Alemanya tungkol sa “baliktarang paglipat” ng mga Iranian sa panahon ng digmaan.

Majid Nili, embahador ng Iran sa Alemanya:

Ayon sa sinabi ng tagapagsalita ng FARCJA (pulisya/pampublikong awtoridad), batay sa mga datos ng mga hanggahang sistema (border systems) at sa istatistika: sa mga araw matapos magsimula ang digmaan, 62% ng pagdaraan ay para sa pagpasok sa bansa at 38% naman ay para sa paglabas—isang numerong salungat sa karaniwang nangyayari sa mga digmaan, kapag kadalasang pinipili ng karamihan ang daan ng pag-alis/paglabas. Ako rin, dito sa Alemanya, ay personal kong nakita ito.

............

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha