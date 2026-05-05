Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Ang mga magiging epekto ng digmaan laban sa Iran ay magpapabalda rin sa AI.
Ayon sa ulat ng Middle East Eye: Ang digmaan sa Iran ay mahalaga sa global na kompetisyon sa artificial intelligence (AI). Direktang naaapektuhan nito ang pangunahing laban sa pandaigdigang kompetisyon sa AI, dahil ang pag-unlad ng AI ay nakaasa nang malaki sa murang at matatag na enerhiya.
Ang mga data center ng AI ay kumokonsumo ng napakalaking elektrisidad, at ang pagkaantala sa suplay ng enerhiya ay nagtataas ng gastos sa mga impraestruktura nito, at nakakaapekto sa mga plano sa pamumuhunan.
Ang tunay na kompetisyon sa AI ay hindi lang tungkol sa teknolohiya, kundi pati na sa access sa enerhiya, katatagan ng geopolitika, at seguridad ng supply chain.
