Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 :- Tehran at Washington sa bisperas ng isang paunang kasunduan upang wakasan ang digmaan at ilabas ang mga na-block na ari-arian ng Iran.
Ang pag-angkin ni Al-Arabiya, na binanggit ang mga mapagkukunan ng Pakistan:
Mayroon kaming draft na kasunduan, karamihan sa mga sugnay nito ay napagkasunduan ng magkabilang panig.
Ang draft na kasunduan ay nagtatakda ng timetable para sa mga susunod na round ng negosasyon.
Ang dalawang panig ay malapit nang lumagda sa isang paunang kasunduan para wakasan ang digmaan
Kasama sa draft na kasunduan ang pagpapalabas ng mga naka-block na asset ng Iran.
