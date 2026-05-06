Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 :- Ipinahayag ng Hukbong Sandatahan ng Estados Unidos na nakuha o naagaw nito ang isang barkong Iranian.
Ayon sa pahayag ng CENTCOM:
Noong ika-6 ng Mayo, humarang ang mga puwersa ng Amerika sa Gulpo ng Oman sa isang oil tanker na nakasagisag ang watawat ng Iran, na diumano’y may balak na lumabag sa pandarayuhang pandagat (maritime blockade) ng Estados Unidos.
Namataan ng mga puwersa ng United States Central Command ang barkong M/T Hasna habang dumaraan sa tubig internasyonal, patungo sa isang daungan sa Iran sa Gulpo ng Oman.
Maraming babala ang ibinigay ng mga puwersang Amerikano, at ipinaalam sa barko—na may bandilang Iran—na ito ay lumalabag sa pandarayuhang pandagat ng Estados Unidos.
Matapos hindi pansinin ng mga tauhan ng barkong Hasna ang paulit-ulit na mga babala, hindi na gumana ang timon ng barko matapos itong takutin o pigilan ng mga puwersa ng Amerika sa pamamagitan ng pagpapaputok ng ilang putok mula sa 20-millimeter na kanyon ng isang F/A-18 Super Hornet na mandirigma ng Hukbong-dagat ng Estados Unidos, na lumipad mula sa aircraft carrier na USS Abraham Lincoln (CVN 72).
Ang barkong Hasna ay hindi na patuloy na tumutungo sa Iran.
