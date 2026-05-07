Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 :-
Natatakot ang Tel Aviv sa Malamang na Kasunduan: “Daan ng Kaligtasan” para sa Iran.
Ang mga bilog sa larangang pangseguridad at pampulitika sa Israel ay nag-aalala na ang kasunduang kasalukuyang binubuo sa pagitan ng Tehran at Washington ay maaaring maging isang “daan ng kaligtasan” upang mapatatag ang pamahalaan at mapanumbalik ang kakayahang militar nito, sa halip na tunay na pigilan ang Iran. Naniniwala sila na ang pagpalaya ng bilyon-bilyong dolyar na nakapirming mga ari-arian at ang kawalan ng seryosong limitasyon sa programang pang-misil ay hindi lamang umano mababawasan ang impluwensiyang panrehiyon ng Iran, kundi maaari rin sa pamamagitan ng paglalapat ng panggigipit upang umatras ang hukbong Israeli mula sa Lebanon na mabigo ang mga estratehikong layunin ng digmaan.
Habang iginigiit ng Tel Aviv ang pagpapatuloy ng “maximum pressure,” ang pagbabago sa pag-uugali ni Trump at ang pagsasaalang-alang ng panukala ng Estados Unidos ng Iran (sa pamamagitan ng pamamagitan ng Pakistan) ay nagpapahiwatig ng malalim na agwat sa pagitan ng mga hinihingi ng Israel at ng mga diplomatiko na katotohanan. Inamin ng ilang midyang Hebreo na sa kabila ng mga pag-atake at panggigipit, ang pampulitikang estruktura ng Iran ay nananatiling magkakaugnay, at ang kakayahan ng misayl at mga operasyong kakampi nito sa rehiyon ay patuloy na itinuturing na isang seryosong banta sa seguridad ng Israel.
