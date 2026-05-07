Video| Pagsasalita sa Estilo ng Persian-Language Network ng Mossad; Patutsada sa Live na Programa ng "Iran International"

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Pagsasalita sa Estilo ng Persian-Language Network ng Mossad; Patutsada sa Live na Programa ng "Iran International."
Sinabi ni Amir Chahaki, isang analista sa mga internasyonal na usapin, sa presenter ng "Iran International" matapos ang paulit-ulit na paggambala sa kanyang pagsasalita: "Hindi inaasahan na iisipin ko at sasabihin ang mga bagay na tulad ng sa inyo! Hindi ako robot na susunod sa inyong nais! Kung hindi ninyo ako papayagang ipahayag ang aking mga pananaw, bakit ninyo ako inaanyayahan? Kailangan kong makipaglaban sa inyo upang mapanatili ang aking seguridad at dignidad sa istasyong ito."
