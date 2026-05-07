Video| Dating Opisyal ng Estados Unidos: Ginagabayan ni Netanyahu ang mga Taktikang “Hitler”

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Dating Opisyal ng Estados Unidos: Ginagabayan ni Netanyahu ang mga Taktikang “Hitler.”
Inihayag ni Lt. Col. Lawrence Wilkerson, isang nagretiro na opisyal ng militar ng Amerika at dating chief of staff ni Colin Powell, ang dating Kalihim ng Panlabas ng bansang iyon, na nagtatakda siya ng direktang paghahambing sa pagitan ng mga patakaran ni Netanyahu at ng organisasyon ng Nazi SS.
Sa puntong ito, sinabi ni Wilkerson: “Sino ang nagpasimuno ng pangunahing taktika ng pagpatay sa mga pinuno ng mga bansa? Ang kanang kamay ni Hitler—ang pamunuan ng SS!” Pagkatapos ay dagdag niya: “At si Bibi Netanyahu? Isa ito sa mga paboritong taktika niyaang pagpatay sa mga pinuno ng mga bansa.”
Idinagdag pa na sinabi rin ng nagretiro na opisyal na sa digmaan laban sa Iran, ang Estados Unidos at Israel ay nakagawa ng “mga krimen sa digmaan,” at binanggit na ang kasalukuyang pamahalaan ay nakagawa ng ganitong krimen sa loob ng ilang araw na “higit pa sa anumang bansa mula pa noong panahon ni Adolf Hitler.”
