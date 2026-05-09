Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Financial Times: Inilantad ng Türkiye ang isang bagong intercontinental missile na sinasabing may kakayahang tamaan ang teritoryo ng Estados Unidos.
Inilantad ng Türkiye ang misil na “Yıldırman,” na sinasabing may saklaw na 6,000 kilometro, may dalang warhead na may bigat na 3,000 kilo, at lumilipad sa bilis na 25 ulit ng tunog.
Ayon sa mga ekspertong militar at mga tagasuri sa larangan ng depensa, may pagdududa sila hinggil sa mga ipinahayag na kakayahan ng nasabing misil.
