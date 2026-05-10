Turki Al-Faisal: Kung Magtatagumpay ang Plano ng Israel na Magpasiklab ng Digmaan sa Pagitan Natin at ng Iran, Mapupunta sa Kapahamakan at Pagkasira a

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Turki Al-Faisal: Kung Magtatagumpay ang Plano ng Israel na Magpasiklab ng Digmaan sa Pagitan Natin at ng Iran, Mapupunta sa Kapahamakan at Pagkasira ang Rehiyon
Dating pinuno ng Saudi intelligence agency:
Noong sinubukan ng iba na ilugmok ang Saudi Arabia sa apoy ng pagkawasak, pinili ng aming pamunuan ang pagtitiis sa mga sakit na dulot ng kapitbahay upang maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan nito.
Kung nais ng Saudi na magbigay ng katulad na tugon sa Iran at sirain ang mga pasilidad at interes ng Iran, ang resulta ay maaaring pagkasira ng mga pasilidad ng langis ng Saudi at mga desalination plant sa kahabaan ng baybayin ng Persian Gulf at maging sa kailaliman ng lupain ng bansang ito.
Kung magtatagumpay ang plano ng Israel na magpasiklab ng digmaan sa pagitan natin at ng Iran, mapupunta sa kapahamakan at pagkasira ang rehiyon. Magtatagumpay ang Israel na ipataw ang kanilang kalooban sa rehiyon at manatiling nag-iisang aktor sa ating kapaligiran.
............
328
Your Comment