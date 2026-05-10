Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Tinatayang 20 Milyong Pasahero sa Alemanya ang Maaaring Maaapektuhan Habang Kanselado ang mga Biyahe.
"Ralf Beisel" , ang pinuno ng samahan ng mga paliparan sa Alemanya:
Dahil sa pagtaas ng presyo ng panggatong para sa sasakyang panghimpapawid, tinatayang 20 milyon na pasahero sa Alemanya ang maaaring maapektuhan ng malawakang pagkansela ng mga paglipad.
Ang pangunahing suliranin ay nananatiling mataas na presyo ng panggatong para sa eroplano. Idinagdag niya na kahit makakakuha ang mga kumpanya ng panggatong, marami pa ring ruta ang magiging lugi para sa mga airline.
