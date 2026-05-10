Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
ElBaradei: Habang Nasa Ilalim ng Lilim ng Tensyon sa Persian Gulf ang Israel, Sinasadlak ang Isyu ng Palestina.
Ang dating Director-General ng International Atomic Energy Agency, habang pumupuna sa kawalan ng aksyon ng mundo patungkol sa Palestina at sa kalituhan ng mga bansang Arabo, ay nagdiin: Habang ang atensyon ng mundo ay nakatuon sa mapanghamon at ilegal na digmaan laban sa Iran at sa mga tensyon sa Persian Gulf, ginagamit ng Israel ang pagkakataong ito upang ganap na wasakin ang layunin ng Palestina.
............
328
Your Comment