Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Naniniwala ang mga Amerikano na hindi nilinaw ni Trump ang mga layunin ng digmaan laban sa Iran.
Ipinapakita ng mga resulta ng isang survey ng Reuters, sa pakikipagtulungan sa Ipsos, na inilathala noong Lunes, na dalawa sa bawat tatlong Amerikano ang naniniwala na hindi ipinaliwanag ni Donald Trump, ang Pangulo ng Estados Unidos, kung bakit nakipagdigma ang Washington laban sa Iran.
Ayon sa survey, ang digmaan ay nagdulot ng pagtaas ng mga alalahanin sa ekonomiya sa loob ng Amerika.
Batay sa survey, tatlong-kapat ng mga Amerikano, kabilang ang halos kalahati ng mga tumugon na Republikano, ang naniniwala na ang administrasyon ni Trump ay may "malaking" responsibilidad sa pagtaas ng presyo ng gasolina.
