Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- The Wall Street Journal: Mahigpit na tinutugis ng administrasyong Trump ang imbestigasyon kaugnay ng pagtagas ng impormasyon.
Personal na ibinigay ni Trump kay Todd Blanche, ang pansamantalang Attorney General, ang isang bungkos ng mga artikulong balita na may tatak na “pagtataksil”, at inatasan niya ang Kagawaran ng Katarungan na tipunin ang mga rekord ng mga mamamahayag mula sa mga midyang gaya ng The Wall Street Journal, The New York Times, at The Washington Post.
Ang imbestigasyong ito ay may kaugnayan sa mga ulat hinggil sa mga babala sa militar bago ang digmaan, sa pagsasagawa ng lobi ni Netanyahu kay Trump, at sa mga operasyon para iligtas ang mga naibagsak na jet.
