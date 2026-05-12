Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Yedioth Ahronoth: Ang lipunan ng Israel ay nasa bingit ng digmaang sibil, at ang matinding pagkakahating pampolitika at panlipunan ang pinakamalaking banta.
Inamin ng mga media ng rehimeng Zionista na ang pagkakahating pampolitika at panlipunan sa Israel ay naging pinakamalaking panloob na banta sa rehimeng ito.
Iniulat ng pahayagang Yedioth Ahronoth na ang lipunang Israeli ay patungo sa isang panloob na tunggalian, at ang pagkakahating pampolitika at panlipunan ay naging pinakamalaking banta na kinakaharap ng Israel.
Ayon sa ulat na ito, humigit-kumulang 30 porsyento ng mga nakatira sa mga inookupahang teritoryo ang nag-iisip na lisanin ang Israel.
