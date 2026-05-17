Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang mga Mapaniil na Patakaran ni Trump Laban sa Iran ay Nauwi sa isang Deadlock.
Nagsulat ang Reuters sa isang artikulo:
Ang mabilis, mapanlait, at mapang-abusong estilo ng negosasyon ni Donald Trump—na nagdulot sa kanya ng mga konsesyon sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa—ay ganap na nauwi sa isang deadlock laban sa Islamic Republic ng Iran.
Sa kabila ng kabiguang ito at pagpapahayag ni Trump ng pagkadismaya sa digmaan, patuloy siyang naninindigan sa paggamit ng sapilitang diplomasya, magkasalungat na mga senyales, at kanyang pinakamataas na mga kahilingan; ito ay sa kabila ng katotohanan na ang Iran, sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang estratehikong leverage ng pagkontrol sa estratehikong Kipot ng Hormuz, gayundin ang direktang militar na tugon sa "Operasyon Tapat na Pangako 4" (Operation True Promise 4), ay epektibong nagtanong sa pagiging epektibo ng mga agresibong patakaran ng Amerika.
Ang mga eksperto at senior analyst ng Amerika, habang pinupuna ang magkasalungat na retorika at kakulangan ng estratehikong pasensya sa White House, ay naniniwala na ang mga nagbabantang mensahe ng Pangulo ng Amerika ay nawalan na ng bisa at siya ay mapipilitang umatras at tanggapin ang isang tigil-putukan sa Iran.
