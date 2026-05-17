Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Cuba Nag-anunsyo: Dahil sa Embargo ng Enerhiya ng Amerika, 100,000 Pasyente ang Naghihintay ng Operasyon.
Idineklara ni Bruno Rodríguez, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Cuba, noong Sabado na humigit-kumulang 100,000 pasyente sa isla, kabilang ang 12,000 bata, ang nasa listahan ng naghihintay para sa operasyon dahil sa embargo ng enerhiya ng Estados Unidos.
Sa isang press conference sa gilid ng pagpupulong ng mga ministro ng BRICS sa New Delhi, sinabi ng pinuno ng diplomasya ng Cuba: "Ang survival rate ng mga batang may kanser ay bumaba mula 85% patungong 65%. Humigit-kumulang 100,000 pasyente, kabilang ang 12,000 bata, ang naghihintay ng operasyon."
