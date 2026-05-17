Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- CNN: Bumalik si Trump mula sa Tsina nang walang anumang nakamit.
Sa gitna ng lumalaking pagkadismaya ni Donald Trump sa mga diplomatikong pagsisikap upang wakasan ang digmaan laban sa Iran, inaabangan ng mga opisyal ng Estados Unidos kung ang pagbisita ng pangulo sa Tsina ay magbubunga ng makabuluhang pag‑unlad.
Gayunpaman, dumating si Trump sa Estados Unidos noong Biyernes nang walang anumang kongkretong pagsulong.
Ayon sa mga taong may kaalaman sa daloy ng negosasyon, umiiral ang magkakaibang pananaw sa loob ng malapit na bilog ni Trump hinggil sa kung paano ipagpapatuloy ang mga hakbang. Ang ilan, kabilang ang mga opisyal ng Pentagon, ay sumusuporta sa isang mas agresibong pamamaraan.
