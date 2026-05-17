Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Al‑Monitor: Bakit hindi nagbigay ng konsesyon ang Tsina kay Trump hinggil sa usapin ng Iran.?
Ang pagbisita ni Trump sa Tsina ay hindi nagbunga ng anumang tunay na pag‑unlad kaugnay ng Iran. Nanatiling pinakamalaking mamimili ng langis ng Iran ang Tsina at, sa kabila ng mga parusa ng Estados Unidos, patuloy itong bumibili ng krudong langis mula sa Iran.
Hindi tulad ni Trump, na nahaharap sa panloob na presyon sa Estados Unidos, si Xi ay walang agarang pangangailangang lutasin ang usapin ng Kipot ng Hormuz dahil sa mga sumusunod na dahilan:
Ang Tsina ay kasalukuyang nakikipag‑ugnayan at nakikipagtulungan na sa Iran hinggil sa Kipot ng Hormuz.
Ang sigalot na ito ay itinuturing ng Tsina bilang isang pagkakataon.
Kahit pa handa ang Beijing na hikayatin o igiit sa Tehran ang isang kasunduan, walang katiyakan na susunod ang Iran sa kagustuhan ng Tsina.
