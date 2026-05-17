Video|Pag-aresto sa 6 na Aktibista na Sumusuporta sa Palestina Matapos Itanghal ang Bandila ng Palestina sa Tuktok ng Eiffel Tower

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Pag-aresto sa 6 na Aktibista na Sumusuporta sa Palestina Matapos Itanghal ang Bandila ng Palestina sa Tuktok ng Eiffel Tower.
Inaresto ng mga awtoridad ng Pransya ang anim na aktibista na sumusuporta sa Palestina matapos itanghal ang bandila ng Palestina sa tuktok ng Eiffel Tower sa gitna ng Paris. Ang hakbang na ito ay isang kilos-protesta na ginawa kasabay ng anibersaryo ng araw ng "Nakba" (ang anibersaryo ng okupasyon ng Palestina).
Nagawa ng mga aktibistang sibilyan na marating ang bubong ng isang restawran sa unang palapag ng Eiffel Tower at doon itanghal ang malaking bandila ng Palestina. Ang mga indibidwal na ito ay kasalukuyang nasa kustodiya habang ang kanilang mga kasong kriminal ay susundan sa hinaharap.
Isang koalisyon ng protesta (Extinction Rebellion) ang umako ng responsibilidad sa aksyon na ito, at idineklara na ang kilos na ito ay bilang pagtuligsa sa pagpatay ng lahi sa Gaza at kasabay nito ay isang kilos-protesta bilang paggunita sa araw ng Nakba.
