Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-
Inakala ng Amerika na Pabilisin ng Digmaan ang Pagbibigay-Armas sa Gaza; Ngunit Sa Halip, Mas Naging Matapang na Ngayon ang Hamas.
Ayon sa isang ulat ng Times of Israel:
Salungat sa kalkulasyon ng Washington na pahinain ang Tehran at putulin ang suporta nito, ang mga ebidensya mula sa larangan ay nagpapakita na ang Hamas ay hindi lamang muling itinayo ang kanilang mga kakayahang militar at mga network ng operasyon, kundi sa pamamagitan ng pag-asa sa posisyong ito, matatag silang tumatanggi sa pagbibigay-armas.
Sa pagmamasid sa katatagan ng Tehran laban sa mga presyur ng Washington, pinatigas ng Hamas ang kanilang mga posisyon sa hindi direktang negosasyon at tumatangging magbigay ng mga pangunahing konsesyon tungkol sa hinaharap na pamamahala sa Gaza.
